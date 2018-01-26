Cuma namazı saat kaçta? sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından soruluyor. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde namazın saatini öğrenmek isteyen ve namazı kaçırmamak için tam vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 26 Ocak 2018 Cuma namazı vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İslam dininde Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel olarak Cuma namazının kılındığı Cuma günlerinde milyonlarca Müslüman camilere akın etmektedir.

Müslümanların her hafta camilerde cemaatle birlikte kıldığı Cuma namazı öncesinde namazın saatini araştıran vatandaşlar, internet üzerinde “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Cuma namazı vakitleri” aramasını yapıyor. İşte 25 Ocak 2018 tarihli Cuma namazı vakitleri…

Adana 12:58 Adıyaman 12:46 Afyonkarahisar 13:17 Ağrı 12:27 Aksaray 13:03 Amasya 12:56 Ankara 13:08 Antalya 13:17 Ardahan 12:29 Artvin 12:32 Aydın 13:28 Balıkesir 13:28 Bartın 13:10 Batman 12:35 Bayburt 12:39 Bilecik 13:20 Bingöl 12:38 Bitlis 12:31 Bolu 13:13 Burdur 13:18 Bursa 13:23 Çanakkale 13:34 Çankırı 13:05 Çorum 13:00 Denizli 13:23 Diyarbakır 12:39 Düzce 13:15 Edirne 13:33 Elazığ 12:43 Erzincan 12:42 Erzurum 12:34 Eskişehir 13:17 Gaziantep 12:50 Giresun 12:46 Gümüşhane 12:42 Hakkari 12:25 Hatay 12:54 Iğdır 12:23 Isparta 13:17 İstanbul 13:24 İzmir 13:31 Kahramanmaraş 12:52 Karabük 13:09 Karaman 13:07 Kars 12:27 Kastamonu 13:04 Kayseri 12:58 Kırıkkale 13:05 Kırklareli 13:31 Kırşehir 13:03 Kilis 12:51 Kocaeli 13:20 Konya 13:10 Kütahya 13:20 Malatya 12:46 Manisa 13:30 Mardin 12:37 Mersin(içel) 13:01 Muğla 13:26 Muş 12:33 Nevşehir 13:01 Niğde 13:01 Ordu 12:48 Osmaniye 12:54 Rize 12:37 Sakarya 13:18 Samsun 12:54 Siirt 12:32 Sinop 12:59 Sivas 12:51 Şanlıurfa 12:44 Şırnak 12:30 Tekirdağ 13:29 Tokat 12:53 Trabzon 12:41 Tunceli 12:41 Uşak 13:22 Van 12:26 Yalova 13:22 Yozgat 13:00 Zonguldak 13:12

CUMA HUTBESİ 26 OCAK 2018

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşmandınız da O, kalplerinizi birleştirmişti. O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”

Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehit, cennette gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.”

Kardeşlerim!

Millet olarak büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçler, bizi tarih sahnesinden silmek amacıyla üzerimize geldi. 15 Temmuz’da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık. Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam bir gücümüz vardı. Bu güç, Allah’a olan sarsılmaz imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı.

Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehit vererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı secdede Rahman’a kul olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik.

Muhterem Müminler!

Son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem de millet varlığımızla yine imtihan çemberinden geçiyoruz. Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. İslam coğrafyasının dört bir köşesinde açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor.

Aziz Kardeşlerim!

Necip milletimiz, bugün oynanan bütün karanlık oyunları feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorlukları elbirliğiyle bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir. Bu kahraman milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki; bizim en muazzez değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz, gerektiğinde aç ve susuz yaşarız, fakat hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve onurumuzdan asla taviz vermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda bedenimizi siper ederiz, ama bir karış vatan toprağından bile vazgeçmeyiz.

Bu yüce millet, geçmişten günümüze kadar savaşı değil barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Bizim temelşiarımız, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Hakkı ve haklıyı savunmaktır. Kimsesizin, mağdurun, mültecinin, garibin ümidi olmaktır. Çaresize çare sunmaktır.

İslam’ın fetih anlayışı gereği bizim yüce ideallerimiz vardır. Bu ideal, değerleri sömürmek değil, yüceltmektir. İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim etmektir. Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hâkim kılmak için çalışmaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, kahraman güvenlik güçlerimizle milletimizin her ferdinin bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüce ruh ve idealin bir tezahürüdür.

Aziz Müminler!

Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesadı körüklemeye yönelik oyunlara karşı uyanık olalım. İstiklal Şairimizin,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

mısralarında ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım.

Kardeşlerim!

Geliniz bu mübarek Cuma vaktinde hep birlikte Yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunalım:

Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme! Millet olarak bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle!

Allah’ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme! Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle!

Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme!

1 Âl-i İmrân, 3/103.

2 Buhârî, Cihâd, 21; Müslim, İmâre, 109.

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