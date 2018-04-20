Cumali Akgül bu gece yayınlanacak olan Beyaz Show'un konuğu olacak. Survivor'dan tanıdığımız Cumali Akgül kimdir? İşte ayrıntılar...

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Survivor 2018'e Gönüllüler takımında yarışıyordu. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi'yi birçok kez yenen Cumali dikkatleri üzerine çekti. Iğdır'dan İstanbul'a Survivor'a katılmak için yürüyen ve hedefine ulaşan Cumali 10. hafta eleme potasına girdi. Bunun üzerine memleketi olan Iğdır Belediyesi, vatandaşlarına Cumali'ye destek çağrısı yaptı. Ancak Cumali 10. hafta elenen isim oldu.

Cumali Akgül Survivor'ın 10. haftasında Hakan ve Damla ile birlikte eleme adayı oldu. Bu gelişmelerin ardından Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi için Iğdır Belediyesi, "Survivor’da yarışmakta olan Iğdırlı hemşerimiz Cumali Akgül bu akşam eleme potasına girmiştir" şeklinde anons yaparak vatandaşlardan oy istedi. Ancak Cumali 10. hafta elenen isim oldu.

Iğdır'da doğan Cumali Akgül, 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyaz Show'a çıkmış ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edilmişti. Cumali, “Hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganı ile gündeme oturdu. 32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti. Yarışmacının Survivor sloganı ise, ""Survivor 2018'e, o büyük hedefe adım adım.."

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