Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulgurdan yapılan bisküviyi çok beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Uluslararası Astana EXPO 2017 fuarına eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Erdoğan, burada tadına baktığı bulgurdan yapılan bisküviyi çok beğendi.
Hububat ve bakliyat sektöründeki ürünlerin dünya genelinde tanıtılması için büyük çabalar sarf ettiklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya uluslararası gıda fuarlarında Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yer aldıklarını ve Anadolu'nun bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerin global pazarlarda en iyi koşullarda pazarlanabilmesi için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ederek Türk katılımcıları motive etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getiren Başkan Altunkaya, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye ihracat alanında başlattığı seferberliği büyük bir hızla sürdürmektedir. Bizler dünyanın bir çok bölgesinde ve bütün kıtalarda ürünlerimizi tanıtarak global pazarın etkin aktörleri arasında yer almaya çalışırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katıldığımız bu fuarları zaman zaman ziyaret ederek bizleri onure ederken aynı zamanda ihracatımızı arttırmamız için bizleri motive etmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan gezisi kapsamında Astana'da EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ettiğinde Ekonomi Bakanlığımız rehberliğinde katıldığımız fuarda yer alan ve tamamen hububat bakliyat ürünlerini ve bu ürünlerin kullanımıyla yapılmış gerek yöresel yemeklerimizi gerekse AR-GE inovasyon sonucu elde edilen yeni mamullerimizi beğenmiştir. Kendilerine ülke kalkınmasına ve bizlere sağladığı desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum."
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- bulgurdan yapılan bisküvi
- Kazakistan Uluslararası Astana EXPO 2017
- emine erdoğan
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