Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada konuşmada şu mesajları verdi:

Bu ülkenin her bir şehirene hizmet götürmek için ter döktük. Bu süre içinde 81 vilayetimizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Sağlıkta birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet sunuyoruz. Yabancı hastalar şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Eskiden tam aksineydi.

Bir dönem ülkemiz ithal silahların, ithal fikirlerin cenneti olmuştu. Bu ülke sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Biz ülkemize, aziz milletimize yakışmayan tabloyu 15 yılda değiştirdik.

Kendi siyasi ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan haksızlıkları sineye çekemeyiz. Biri ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi koyarız. Ne şahsımıza ne cumhuriyetimizin kurucusan ne de bu ülkenin bir değerine dil uzatılmasına izin vermeyiz. Ne de aziz milletimizin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Bu ülkenin her bir şehirene hizmet götürmek için ter döktük. Bu süre içinde 81 vilayetimizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Sağlıkta birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet sunuyoruz. Yabancı hastalar şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Eskiden tam aksineydi.

Bir dönem ülkemiz ithal silahların, ithal fikirlerin cenneti olmuştu. Bu ülke sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Biz ülkemize, aziz milletimize yakışmayan tabloyu 15 yılda değiştirdik.

Kendi siyasi ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan haksızlıkları sineye çekemeyiz. Biri ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi koyarız. Ne şahsımıza ne cumhuriyetimizin kurucusan ne de bu ülkenin bir değerine dil uzatılmasına izin vermeyiz. Ne de aziz milletimizin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

Soçi'de çok önemli bir toplantı yaptık. Başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. 7 yıldır devam eden, yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyeli'nin evini terk etmesine neden olan bu krize nasıl bir kriz bulabileceğimizi müzakere ettik. Beklentiyi boşa çıkarmadık. İnsani dramı sonlandırmaya yönelik kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz de devam edecek. Bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü... Tarihi Soçi Zirvesi'nde CHP'yi ilgilendiren tek şey kaza ile düşen sandalye oldu. Düşen sandalye teorisi kazandıracak diye bekledik ama olmadı. Anamuhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi. Göz nereye bakarsa gönül oraya bakar. Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar.

Anamuhalefetin başındaki kıfayetsiz şahsın şahsım ve ailemle ilgili iftiralarına yarın cevap vereceğim için şimdi o konulara girmiyorum. Muhalefetin bu acınası hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis daha da zorlaştırıyor. Güçlü demokrasinin en önemli şartlarından biri de nitelikli bir anamuhalefe sahip çıkmaktır.

Ortada eksiğimizi söyleyecek, doğrularımızı takdir edecek, önümüzü açacak bir anamuhalefet olmayınca yine iş başa düşüyor. İstişare toplantılarımızda, milletimizle yaptığımız görüşmelerde her fırsatta kendimizi sigaya çekiyoruz.

AK Parti, kişisel hesapların partisi değildir. AK Parti iç çatışmalarla enerjisini tükten bir parti değildir. AK Parti dava partisidir. Bizim kavgamız biribirimizle değil, vesayet odaklarıyladır, terör örgütleriyledir, faiz lobileriyledir.

Bir gece ansızın geldik, bundan sonra da geliriz. Kandil'e kadar gideriz. Kimse bizi buna mecbur etmesin.