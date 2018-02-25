Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kongremizin şehrimiz için, Antep'le birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gaziantep 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye içinde 29. sırada yer aldı. Biz Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. 2019'da sanıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağınıza inanıyorum. Bakalım Gaziantep buna hazır mı?

"SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA YOLA ÇIKARIZ"

İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Komşularımızla problem mi yaşıyoruz, yansımalarını hemen burada görmeye başlarız. Gaziantep Suriye'deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan bir şehirdir. Siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız.

İnşallah biz Münbiç ve diğer bölgelerde de huzuru ve güveni sağladıkça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar terör örgütleri gemi azıya alıp eyleme geçtiklerinde Gaziantep de bundan en büyük zararı gören şehir oldu.

PKK'nın başını her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik.

FETÖ zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar. Kılıç artıkları olabilir, onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Alçak örgütün mensuplarının devletimiz kalemlerini kırmış defterlerini dürmüştür. Bundan sonrası süreç işidir.

"BAZI ÇATLAK SESLER ENGELLEMEYE KALKIYOR"

Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali'ye de gerekli talimatı vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Açık net söylüyorum, kim olursa olsun, hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Yok STK'nın şöyle sesi çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Hemen bu projelerin son halini ben görmek isterim, hemen adımı atalım. Temeli atıp süratle işi başlatalım.

Gaziantep'te çaprazlamasına geçecek iki ayrı toplu taşıma projesi hayata geçiriliyor. Şehri birbirine bağlayacak Gaziray projesinin inşası sürüyor.

Gaziantep'e verdiğimiz tarımsal destek 1.3 milyar lira. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez.

Türkiye'nin Gaziantep'in hemen yanıbaşında süren bir operasyonu var. Harekatın en önemli lojistik merkezlerinden birisi Gaziantep. Gaziantepli kardeşlerimizin operasyona katılan askerlerimize, polislerimize gösterdiği büyük muhabbeti yakından biliyorum. Hanım kardeşlerimin elleri ile sardıkları, sarmaları, yaptıkları içli köfteleri, kazan kazan yemekleri, askerlerimize ikram eden, yiyecekleri onlarla paylaşan tüm kardeşlerime şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin alt yapısını da büyük ölçüde Gaziantep kurmuştu.

Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında, ihyasında da Antep'e yine ihtiyaç duyacağız.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

2021 terörist etkisiz hale getirildi. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı, Cerablus'ta yaptık mı, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız, İblib'de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Şu anda Suriye'de eğer Esed'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira, 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla, bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik ve zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin'e gittiysek bunun için gidiyoruz, bunun için de devam edeceğiz.

Bu ülkede, senin stratejik ortağına darbe yapanı orada saklıyorsan, kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam. Yapacağınız tek iş var, FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakma. Bu olağan kongremiz 6. olağan kongre. Gaziantep bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız koymadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER