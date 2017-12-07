Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Ankara'da işçilere seslenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun?" dedi.

Kudüs konusunda, Papa ile bir görüşme talebinin olduğunu söyleyen Erdoğan, bu akşam ya da yarın sabah bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Önümüzdeki çarşamba toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) konusunda Erdoğan, "Çarşamba günü Kudüs ile ilgili İİT liderler zirvesini İstanbul'da toplayacağız ve bu toplantımızdan sonra da bazı etkinlikleri planlama çalışmalarını ayrıca yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün malum Atina'ya gidiyorum. Görüşmelerimiz var. Oradan da yarın Gümülcine'ye geçecek oradaki kardeşlerimizle bir arada olacağız.

"ABD BAŞKANI BM 1980 KARARINI HİÇE SAYMIŞTIR"

En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika Başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil. Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa.

"EY TRUMP, SEN NE YAPMAK İSTİYORSUN?"

Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil.

"PAPA İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir.

"HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR, BUNU BÖYLE BİLMESİ LAZIM"

Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür.

Bu kumpasların altında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki mahkeme sürecinde gayet iyi biliyoruz. Şu anda mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz, 'şunda yalan söyledim, bunda yalan söyledim.' Tamam da haftalardır neyle meşguldü bu insanlar? Öyle mi? Öyleyse şu anda herkesin foyası açıkça ortaya çıkıyor. Muameleye de buna tabi olacaktır.

Çarşamba günü Kudüs ile ilgili İİT liderler zirvesini İstanbul'da toplayacağız ve bu toplantımızdan sonra da bazı etkinlikleri planlama çalışmalarını ayrıca yapıyoruz. Çünkü burada durmak yok, yola devam.