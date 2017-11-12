Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgazı yaygınlaştırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partili bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda gündem konusu ekonomi olurken, milletvekilleri, Erdoğan’dan doğalgazda indirim talebinde bulundu. Erdoğan ise “Doğalgazı yaygınlaştırın” mesajı verdi.



Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bayburt ve Gümüşhane’de doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yeni tarife döneminde (2021 sonuna kadar) konutlarda yüzde 9 indirim yapmıştı. Bu konu, Erzurum milletvekilleri tarafından gündeme taşındı. İndirimden Erzurum ile birlikte Doğu ve Güneydoğu’da bulunan bazı illerin de yararlanması gerektiğini ifade eden milletvekilleri, bölgenin hem kış aylarında soğuk bir iklime sahip olduğunu hem de gelir düzeyinin düşük olduğunu anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunun üzerine “Olabilir ama siz önce doğalgazı yaygınlaştırın” dediği öğrenildi. Toplantıda özelleştirme programında olan şeker fabrikalarının durumu da konuşuldu. Erdoğan’ın, bu fabrikaların devlete yük olduğunu ve özelleştirileceğini söylediği ifade edildi.

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