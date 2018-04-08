Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'ndaki kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine geçti.

DHA'nın haberine göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan'ın hakim kızı Esra ile hakim Abdullah Tok çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kızı ile damadının nikahını kıydı. Törende çiftin birbirlerine 'Evet' demesinin ardından Başkan Zolan, nikah şahitliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beyanı duydunuz" dedi.

"KABUL ETTİM, BU İŞİN İSABETLİ OLANI"

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Yani 'kabul ettim' bu işin isabetli olanı. Ben şahit oldum. Allah iki dünya saadet versin diyorum" dedi.

Erdoğan ve bakanlar, çifti nikah töreninin ardından kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliğinin ardından Denizlispor Tesisleri'ne geçti. Buradan helikopterle Çardak Havaalanı'na giden Erdoğan, uçakla Ankara'ya döndü.

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