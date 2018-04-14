Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı geldi. AK Parti'nin Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in tribünlerinin boş olmasına tepki gösterdi.

Kulübün başarılarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lzaım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz" ifadelerini kullandı.