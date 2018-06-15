Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.
'Yeni sistem gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı mıydı?' şeklindeki soruya Uçum, "Ben buna kesinlikle evet diyebilirim." cevabını verdi.
Mehmet Uçum, "Benim pozisyonumu biliyorsunuz. Belli konularda fikrini ifade eden pozisyondayım. Seçim sonucu ortaya çıkacak hem hükümet hem de meclis arasındaki ilişkiyi değerlendirecek olan siyasiler, siyasi partilerdir. Bu sistemin en önemli özelliği seçmenin seçeneklerini arttırmasıdır. Seçilmiş hükümet ve meclis arasında bir takım uyumsuzluklar ileride çıkabilir mi çıkabilir. Sistem burada siyaseti uzlaşmaya yönlendiriyor. Siyasi anlamda çözüm üretmeye yönlendiriyor." dedi.
"SORUNU ÇÖZECEK OLAN HALKIN İRADESİDİR"
Mehmet Uçum, "Sistemsel bir arızadan söz edebilmek için o sorunun çözümüne ilişkin imkanların olmaması gerekir. Ortada bir problem olacak, çözümüne ilişkin imkanlar dar olacak. Tam aksine bu sistem bu tür krizlerin ortaya çıkmamasını sağlayacak hukuki imkanlara sahip. Geçmişte siyaset içerisinde problemler çıkınca kurumlar devreye girerdi. Fark burada ortaya çıkıyor. Siyaset kendi alanındaki sorunu çözme kapasitesini hayata geçiremezse sorunu nihayi olarak çözecek halkın iradesidir." ifadesini kullandı.
"ORTADA KRİZ OLABİLECEK BİR ŞEY YOK"
Uçum, "16 Nisan'ın mimarisi halktır. O işte görev alanlar halka asistanlık yapmıştır. Yeni sistemin cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis seçimleri açısından farklılık doğurması sonucunda sorunun nasıl çözüleceğini açıkladım. Sonuçta yeniden seçime gidilebilmesi için bu ülke 2-3 yıl devam eder zaten. Hemen ertesinde seçimin gündeme gelmesi sistemin yapısı olarak da mümkün değil. 24 Haziran'dan birinci turda cumhurbaşkanı seçimi sonuçlanacaktır. Hükümetin kurulamaması gibi bir sorundan asla söz edemezsiniz. Halk doğrudan sandığa giderek cumhurbaşkanını seçtiği anda hükümet kurulmuş olacaktır. Ortada kriz olacak bir şey yok. İstikrara oy veren bir seçim olacaktır. Seçimden sonra seçime gitme kararı alınması o günün durumundan kaynaklıdır. Bugünden baktığınızda göremezsiniz." şeklinde konuştu.
"SİYASETİN BÜTÜN İMKANLARINI TÜKETMEDEN SEÇİM KARARI VERMEMİŞTİR"
Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin bütün imkanlarını tüketmeden seçim kararı vermemiş bir insandır. Halk seçimi son çare görmedikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime gitmez. Seçimin son çare olmasına uyan bir kişidir. Meclisle uyumlu çalışmayı öne çıkartan, tercih eden olmuştur." ifadesini kullandı.
"BU KONUDA MUHALEFET DEZAVANTAJLIDIR"
Yeni sisteme ilişkin Uçum, "Halk iradesini merkeze alan güçlü bir sistemdir. Halkın lehine işler o açıdan bakmak lazım. Halkın iradesi bakımından hangi sistem kabul görür bu açıdan bakmalı. Bu konuda muhalefet dezavantajlıdır. Sayın Erdoğan'ın siyasal pratiğine baktığınızda bunu halkla ilişkili götüren çok parlak siyasi hayata sahip. Temsil siyaseti üzerinden değil sosyolojik siyaset üzeridnen davrandı. Sosyal desteği en yüksek aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Farklı siyasi mecralar da talep ve istek siyasetine döndüklerinde liderliği temsili liderlikten çıkartıp doğrudan liderliğe dönüştürdüklerinde halk onlara da ilgi duyacaktır." dedi.
Uçum, sistemle ilgili bir pişmanlık var mı şeklindeki soruyu, "Ben böyle bir tartışma görmedim, tanık olmadım. Çok hızlı biçimde istişarelerin yapıldığı ve bunun isadetli bir karar olduğunu süreçlerde gördüm." şeklinde yanıtladı.
"MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"
Parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağına ilişkin Uçum, "Geriye dönüş bana göre mümkün görünmüyor" dedi.
"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA BİTER"
Uçum, "Gözlemlerime göre cumhurbaşkanı seçimi birinci turda bitecek. Benim gönlümden geçen yüzde 54-55 şeklinde. 50'den fazla oy ile bitmesi seçimin tamalanması anlamına gelir. Sandık sonuçlarının hiçbiri üzeridnen hata tespiti yapılamaz. Herkes ilk turda seçilme iddiasında değil mi? Bazıları bunun mümkün olmadığını düşünerek ikinci tur senaryolarından konuşuyor." dedi.
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