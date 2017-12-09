Suudi Arabistanlı şirket tarafından 8 yılda bitirilemeyen Senegal’in başkenti Dakar’ın Blaise Diagne Havalimanı, Türk şirketler Limak-Summa tarafından 8 aylık rekor sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Afrika’da hub (bağlantı merkezi) olması beklenen havalimanının açılışını Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve Gine Cumhurbaşkanı Bissau Josse Mario Vaz yaptı.

Toplam 575 milyon Euro’ya mal olan havalimanının açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.





Blaise Diagne Havalimanı























Blaise Diagne Havalimanı

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Türkler, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanının 25 yıllık işletmesine de Senegal devleti ile ortak oldu. Bakan Arslan, havalimanında 25 yıl boyunca Türk bayrağının dalgalanacağını belirterek “Bu ekonomik büyümenin ve başka coğrafyalarda yayılabilmenizin göstergesi” dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de Senegal’in Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olduğunu belirtti. Özdemir, havalimanı inşaatı ve işletmeciliğinin yanı sıra, inşaat, altyapı yatırımları, enerji, turizm ve çimento sektörlerinde de faaliyet gösterdikleri ülkede yeni yatırımlar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Blaise Diagne Airport