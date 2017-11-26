Aydın'da damada 6 saatlik 'işkence'

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir damada, gelenek gereği 6 saat boyunca çeşitli zorluklar yaşatıldı.
AA'nın haberine göre, Malgaçemir Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Tarık Sarı, 25 yaşındaki Tuğba Çepel ile hayatını birleştirdi. Sarı, gelini konvoy eşliğinde baba evinden aldı. Gelini alan damada, yöredeki gelenek gereği "damat işkencesi" yapıldı.
Arkadaşları tarafından gelin arabasından indirilen Sarı, ayakkabısı çıkarıldıktan sonra dereye sokuldu. Soğuk havaya rağmen suya giren damat, derenin içinde ayakkabısız halde zeybek oynadı. Damat oyunu tamamladıktan sonra istek üzerine dereden taşıdığı sularla konvoydaki bir otomobili yıkadı. Daha sonra bir zeytin bahçesine götürülen Sarı, burada yere dökülen zeytinleri tek tek topladı. Sarı'ya bir tarladan kabak taşıttıran arkadaşları, damada piknik tüpü üzerinde kahve pişirtti.
Damat Sarı, mahalledeki halı sahada çorapla top oynadı, Fenerbahçeli olmasına rağmen bir binanın tepesine çıkıp "Şampiyon Beşiktaş" diye bağırdı.
Yaklaşık 6 saat süren "işkencenin" sonunda etek giyip eşarp takan damadın, mahallenin ortasında bir masanın üstüne çıkıp oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de daha önce böyle işkenceler yaptığını belirterek, "Bu işler parayla değil sırayla. Ben de zamanında arkadaşlara böyle eziyetler ve işkenceler yaptım. Şimdi de bunun karşılığını görüyorum. Bizim buralarda düğünler böyle güzel oluyor. Tabi işkenceler çok zor oluyor" dedi.
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