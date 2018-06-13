Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli için imza töreni ve basın toplantısı düzenleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy toplantıda yer alıyor. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşen toplantıyı canlı takip ediyoruz.

AÇIKLAMALAR

ALİ KOÇ: Başlamadan önce kongre üyelerimize, taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Seçimde hem spor dünyasına hem de Türkiye'ye örnek olacak çok farklı bir seçim süreci yaşadık. Bize göre bir demokrasi şöleni oldu. Siyasi partilerin 1200-1300 delegeyle toplandığı ortamda Fenerbahçe'nin durumu takdire şayandır. Bu konuda hizmeti geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya katılan üyeler 3-5 dakikalık uzaklıktan dünyanın öbür ucundan gelenlere kadar... Ambulansla, tekerlekli sandalyeyle gelenler... Çok farklı, güzel bir gün yaşadık. Medyaya da teşekkür ediyorum. Statta mazbata töreni yaptık, bu da bir ilkti. Başkan ve yönetim için ayrıcalıktı, onur ve şerefti. Yaklaşık 18 bin taraftar katıldı, ne kadar teşekkür etsek azdır. Pazar akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra binlerce kişi çok güzel görüntüler oluşturdu. Onlara da teşekkürü borç biliriz. Umarız bundan sonra da böyle olur.

Artık aşağı yukarı bir hafta oldu. Çarşamba günü başladık çalışmaya. Başlar başlamaz personelle toplantı yaptık. Çalışma arkadaşlarımızla onlardan beklentilerimizi anlattık. Mutlu, huzurlu bir ortamda... Bunu biz sağlamalıyız. İki tane önemli konuya değindik. Hiçbir soruyu sormaktan, eleştirmekten çekinmeyin. Her şeye açığız. Her daim interaktif, proaktif olmalarını istedik. Hem kendi işleri için istedik. Hiçbir önerinin önemsiz olmadığını söyledik. Daha güzel, daha huzurlu ne öneriniz varsa getirin dedik.

Finansal, hukuki konularda bir şeyler paylaşmak istiyorum. Neyi devraldığımızı bilmeliyiz. İki çalışma başlattık. Finansal konuda hali hazırda denetçimizin yardımıyla ne devraldığımızı tespit ediyoruz. Bu 3-4 hafta sürecektir. Hukuki olarak da çalışıyoruz. Ne var ne yok resmini çekmeye çalışıyoruz. 2 hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu an buz dağının görünen kısmını görüyoruz. Üzülerek söylüyorum, beklediğimizden daha kötü bir tablo var. Kaynak getireceğiz dedik. Hibenin hangi şekilde gireceğine karar vereceğiz. Sponsorluklar... Komitemiz hızla çalışıyor. Fenerbahçe camiasının ileri gelenleri şimdiden elini taşın altına koyuyor. Semih Bey de bilgileri paylaşacak. İleriye dönük manevralarımızı yapmamız lazım. Tam ne yapacağımızı anlamamız için tespit gerekli. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durum sürdürülebilir değil. Fenerbahçe için söylüyordum ama bütün kulüpler için geçerli. Beklentileri gerçekçi tutmaya çalıştım. Şampiyonluk için çok mantıklı, akıllı yatırımlar yapmalıyız.

Transfer konusunda Fenerbahçe'ye büyük ilgi var. İçiniz rahat olsun. Lütfen transfer döneminde beklentileri çok yükseltmeyin. Sanki sizler kurallardan haberdar değil gibi... Sizler de sorumlusunuz. Bazen öyle isimler yazıyorsunuz ki... Ben mi yanlış biliyorum acaba diyorum. Fernandao için öyle rakamlar yazılıyor ki... Spor sayfaları diğer haberlerden daha çok takip ediliyor. Daha iyi bir dünya için sizlerin katkısı olmadan gerçekleştiremeyiz.

Görev dağılımımız... İki başkan yardımcımız var. Biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Dağılım normalden farklı olacak. En kısa zamanda, tahminen pazartesi sizlerle paylaşacağız. O klasik görev bölümünden biraz farklı olacak. Taraftar konusuna çok önem verdiğimiz için orada da değişik yaklaşımlarımız olacak. Yönetim kurulu olarak organizasyona çok önem veriyoruz. Bunları paylaşmak için oturtmamız lazım.

Forma konusunda üretici forma karar veriyor. Bizim söz hakkımız yok.

SEMİH ÖZSOY: Teveccüh karşısında onurluyuz. Beklentilerin farkındayız. Çorbada herkesin tuzu olacak. Camia bir kere daha büyüklüğünü gösterdi. Fenerium'un bir haftadaki artışı yüzde 89. 30 bin forma satılmış, bence bir rekor. Stokları eritmek için 20 bin daha gündemde. Bu akşam şampiyonluk gelirse daha da hızlanacaktır. Bunun benzeri kombine ve localarda var. İki katı talep geldi. Bugün resmi sitemizden açıklama yapılacak. Localarda elimizdekinin 2 katı talep var. Bu da bize onur, gurur veriyor. Birincisi bu süreçten art niyetli insanların faydalanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Adımızı kullanarak ürün satmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat edelim. Mağazalarımızdan alışveriş yapalım. Yeni formalarda fiyat güzelleşmesi istiyorlar. Bu aşamada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Rakiplerimiz de aynı fiyatlara çıkmışlar. Üstüne çalıştığımız taraftar formaları var. Belki bir nebze yardımcı olabilir.

ALİ KOÇ: Damien'a sözü vermeden önce... Biz bir senedir çalışıyoruz kendisiyle. Futbol yapısı, kültürü, felsefesi oluşturmak istiyoruz. Kuvvetli bir sportif direktör hayalim vardı. Sadece futbol oynama olarak değil yapı olarak... Yapının içinde ne var? Oyuncu keşfetmek var, yetenek bulup yıldızlaştırmak var, akademiler var, futbol okulları var. Böyle baktığımız zaman Sayın Comolli'nin futbol dünyasında çok farklı konumlarda görev aldığını söyleyebilirim. Bizim hayal ettiğimiz dünyanın pekçok yerinde görev almış. En çok etkileyen konu şu: biri yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemli genç yetenekler için yaptığı yatırımlar. Ocak ayından beri kampanyamızı yaptık. Biz yönetimde olsak neler yaparızı düşündük. Kulüp ziyaretleri oldu, başkanlardan altyapı hocalarına kadar görüştük. Teknoloji şirketleriyle görüştük. Seçilme garantimiz yoktu, kendisiyle çalışma garantimiz yoktu. Kimyamız da uydu. En büyük yatırımımız olana futbol dünyasında paraların nasıl çar çur edildiğini gördük. Yanlış kişilerle ilişkilere girince neler olduğunu görüyoruz. Kendisinin duruşu, aldığım referanslar beni daha da cesaretlendirdi. Kişilik olarak en doğru insanı bulduğumuzu düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmazsın Damien.

DAMIEN COMOLLI: Öncelikle Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe'yi bilir. Buraya geldikten sonra bir kez daha gördüm. Bu kulüpte olan herkesten çok destek gördük. Yeni bir kültür yaratmak istiyoruz, Türkiye'de olmayan bir futbol kültürü yaratmak istiyoruz.

Fenerbahçe Avrupa'da her zaman bilinen, saygı duyulan bir kulüp olmuştur. Genç oyuncularla, futbolla bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Futbolcu alırken futbolcu olarak bakarız ama insani kısmı da vardır. Ben her zaman şöyle düşünüyorum, iyi insanlar iyi futbolcu olabilir. Sorumluluklarımdan bahsedip sizi sıkmak istemiyorum. Çok üst düzey performans elde edeceğimiz bir ortam yaratmak istiyoruz. Teknik direktör de olabilir, futbolcu da olabilir, çimci de olabilir. Bu bize sürekli başarı getirecek diyemem ama iyi verim alıp başarı için mücadele edeceğimizi söyleyebilirim.

Soru almadan önce önemli bir şey söylemek istiyorum. İlk katıldığımdan beri söylediğim, bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Mental olarak tüm duvarlar yıkılmalı. Burada herkes bir diyalog içinde olmalı, iş birliği içinde olmalı. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Arsenal'de çalışırken de gördüm. Gerçekten buradaki taraftarlardan çok etkilendim. Buna ihtiyacımız var. Başarı için bu gerekli.