Adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Damla Can'ın kim olduğu ve özel yaşamı merak konusu oldu. Damla Can'ın hayat hikâyesini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Damla Can hakkında araştırma yapıyor. Peki, Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele edecek. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.