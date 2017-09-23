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Bensinger'ın In Depth adlı programına konuk olan 35 yaşındaki Bilzerian, yatak odasından oturma odasına, lüks arabalarının bulunduğu garajından özel tuvaletine kadar malikanesinin dört bir yanını kameralar önünde sergiledi. İşte Bilzerian'ın evinden kareler...