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Liverpool'dan ayrılmak isteyen Daniel Sturridge, kendisini Inter'e teklif etti.

Tuttosport'un haberine göre Liverpool'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan İngiliz yıldız Daniel Sturridge, ilginç bir şey yaptı ve kendisini Inter'e teklif etti. Şartlarını İtalyan kulübüne sunan Sturridge transferin sonuçlanması için beklemeye geçti. Inter bu konuyla ilgili ilk etapta şaşkınlık yaşarken, Sturridge'den düşünmek için süre istedi.

Bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıkan Sturridge, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Piyasa değeri 21 milyon Euro olan Daniel Sturridge'in Haziran 2019'a dek Liverpool ile sözleşmesi bulunuyor.

Daniel Sturridge

LİVERPOOL