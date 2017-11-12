Darüşşafaka: 82 - Fenerbahçe Doğuş: 78 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Doğuş, Daçka'yı salladı ama yıkamadı...

Maça hızlı başlayan FB Doğuş, ilk periyotu 18-15 önde kapattı. İkinci periyoda ise Darüşşafaka tek kelimeyle hükmetti. Ard arda sayılar bulan ev sahibi, 2. periyotu 30-15 önde kapatırken genel skorda ise takımlar soyunma odasına 45-33 ev sahibinin üstünlüğü ile gitti.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçeli Jan Vesely ile Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında tartışma yaşandı. Gergin anlar nedeniyle hakemler oyunu bir süre durdurdu. Pozisyonu inceleyen hakemler, Fenerbahçeli Vesely'yi oyundan diskalifiye etti.

3. Periyotta tekrar maça bağlanmak isteyen Fenerbahçe, farkı 5 sayıya indirdi ve son periyoda öyle girdi. Son periyotta iki takım da maçı kazanmak için son ana kadar mücadele etti ama Daçkalı Wilbekin'in 3'lüğü Fenerbahçe Doğuş'u maçtan düşürdü ve ev sahibi Daçka, Fenerbahçe Doğuş'u 84-78 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ligde 6. maçında 2. yenilgisini almış oldu. Daçka'da maça damga vuran isim ise Scottie Wilbekin oldu. ABD'li oyuncu Fenerbahçe karşısında 30 sayı attı ve 3 ribaund ile 3 asistlik bir performans sergiledi.

SALON: Volkswagen Arena

DARÜŞŞAFAKA: JaJuan Johnson xx 12, James Bell xx 11, Scottie Wilbekin xxx 30, Okben Ulubay x 4, Michael Eric xx 11, Howard Sant-Roos x 4, Will Cummings xx 8, Furkan Aldemir x, Emircan Koşut x 2, Doğuş Özdemiroğlu x 2

BAŞANTRENÖR: David Blatt

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Brad Wanamaker xxx 22, Kostas Sloukas xx 15, Luigi Datome xx 7, Ahmet Düverioğlu x, Jan Vesely x 5, James Nunnally xx 14, Melih Mahmutoğlu xx 9, Jason Thompson x 6, Bobby Dixon xx, Sinan Güler x, Barış Hersek x

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

1. PERİYOT: 15-18 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

DEVRE: 45-33 (Darüşşafaka lehine)

3. PERİYOT: 59-54 (Darüşşafaka lehine)

5 FAUL: Kostas Sloukas, Luigi Datome, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Howard Sant-Roos (Darüşşafaka)