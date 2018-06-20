Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekipte daha önce yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük yapan Ahmet Çakı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ahmet Çakı, 2004'te Darüşşafaka'da başladığı başantrenörlük kariyerinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, Erdemirspor, TOFAŞ, Anadolu Efes ve Almanya'nın ALBA Berlin takımlarında görev yaptı.

Darüşşafaka, geride kalan sezonda başantrenör David Blatt yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeşil-siyahlı takım, bu sezon Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil edecek.