DEAŞ'ın istihbaratçısı Eskişehir'de operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi I.M.G., operasyonda gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; Irak uyruklu zanlının terör örgütü adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca silah ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı öne sürülen DEAŞ üyesi bugün adliyeye sevk edildi. I.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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