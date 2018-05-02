Çocuk yaştan itibaren özenle seçilerek alındıkları ocakta ıslak mermerlere vura vura güçlenen adamlar.



Osmanlı tokadının sahibi adamlar. Avrupalıların o dönemlerde söz dinlemeyen çocukların korkutuldukları ‘Bak seni Türklere veririm’deki adamlar.



Fethedilecek bölgeye Osmanlı ordusundan önce giderek hem güçleriyle hem de görünümleriyle düşmana korku salan veren adamlar.



Bizanslı tarihçi Chalkokondyles’in “Onlarla karşılaşan düşman, öncelikle neyle karşı karşıya olduğunu, nasıl bir varlıkla savaştığını, karşısındakinin insan mı yoksa insan dışı bir varlık mı olduğunu anlamaya çalıştığı için şaşkınlık içinde kalır’’ sözleriyle betimlediği adamlar.



O adamlar deliler..



Sanki zaman makinesi icat edilmiş de düğmeye basıp 15’inci yüzyıla yolculuk etmişsiniz. Rüyanızda gördüğünüzde bile dudaklarınızı uçuklatacak iri kıyım, ürkütücü görünüme sahip o adamlar bir anda karşınıza çıkıyor.



Ihlara Vadisi’nde kurulan büyük bir platoda Osmanlı ordusunun fedaileri olan delilerin filmi çekiliyor.



Adlarını deli olmalarından değil, cesur ve gözü pek olmalarından alan delilerin hikâyesini ilk kez beyazperdeye taşıyacak film, kurulan platosundan anlaşılan o ki oldukça yüksek bütçeli.



‘Deliler’ adı verilen filmin bütçesi 4 milyon dolar.



Sami Saydan’ın yönettiği ‘Deliler’in kostümleri ‘Game of Thrones’un da kostümlerini hazırlayan Denizli’deki bir fabrika tarafından dikildi.



Cem Uçan, yapımcısı olduğu ‘Deliler’de aynı zamanda ‘Gökkurt’ karakteriyle filmin başrolünü Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, Rüzgar Aksoy, Yetkin Dikinciler, Kamil Güler, İsmail Filiz, Namık Rüstem Khanlı, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Batın Uçan ve Baran Öztürk ile paylaşıyor.



PETEKKAYA DRAKULA OLDU



Erkan Petekkaya canlandırdığı karakterle izleyiciyi oldukça şaşırtacak. Petekkaya, ‘Deliler’de tarihe ‘Kazıklı Voyvoda’ ve ‘Kont Drakula’ adıyla geçen Romanya Kralı 3. Vlad olarak yer aldı.



Cem Uçan, Osmanlı Devleti’nin yaptığı fetihlerde önemli rol oynayan delilerin filmi için hazırlıklara 8 yıl önce başladı. Bir yandan delilerle ilgili geniş bir araştırma yaparken diğer yandan bütçeyi denkleştirdi. Senaryonun tamamlamasıyla birlikte delileri canlandıracak 7 oyuncu at binme, kılıç, mızrak, balta, yay kullanma ve yakın dövüş dersleri aldı.



‘Deliler’in en belirgin özelliklerinden biri figürasyona verilen önem. Tarihi filmlerdeki en önemli hatalardan birine 'Deliler’de düşülmemesi için figürasyona ayrı bir özen gösterilmiş.



Savaş sahnelerinde rol alacak figüran oyuncular sabah saatlerinde sete getirilip öğlen saatlerinde ellerine kılıç tutuşturulup kamera karşısına geçirilmemişler. Başrol oyuncuları kadar uzun bir süre silah kullanma ve yakın dövüş dersleri almışlar. Savaş meydanında çarpışan askerin sokakta dolaşırken bulunup kamera karşısına geçirilen biri olduğu görünümü ortadan kaldırılarak izleyicinin dudaklarında oluşacak alaycı gülümsemenin önüne geçilmiş.

Filmin en uzun süren çekimleri savaş sahneleri oldu.



Filmin bazı sahnelerini izlerken Cem Uçan, bu yöndeki sorumu şu şekilde cevapladı:



“Figüran oyuncularımız başrol oyucuları kadar donanımlı olmalı. Aksi takdirde ortaya kılıç tutmasını bile bilmeyen bir asker görüntüsü çıkar. Öyle bir görüntü harcanan o kadar emeğin heba olmasına neden olur. Kostümlerden çekim tekniğine, patlama sahnelerinden kullanılan silahlara kadar filmin tamamında dünya standartlarını yakaladığımızı düşünüyorum. Figürasyonda da öyle. Son 8 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Deliler Ocağı, Osmanlı’nın en cesur süvarileri. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. Çok zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işi. İzleyiciler görsel anlamda bir şov ve müthiş bir hikâye izleyecek.”

Gösterime önümüzdeki sezon girecek olan ‘Deliler’in konusu şöyle:



1458-1460 arasında Romanya Prensi Vlad, Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisini infaz eder. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, Vlad’ın öldürülmesi için ferman çıkarır. 7 kişiden oluşan Deliler Birliği Edirne’den Targoviçte’ye doğru harekete geçer. Bu 7 kişi; Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dır.



Erkan Petekkaya, ‘Deliler’de 3. Vlad’ı canlandırdı.

‘Başarılı iş oldu’

Filmde ‘Aşgar’ı canlandıran İsmail Filiz, Cem Uçan’ın kendisine teklifte bulunmasıyla birlikte 2 yıl boyunca rolüne hazırlandığını belirterek “Aksiyon türünde Türk sinemasında yeni bir çığır açacağımızı düşünüyorum. Kamera önündeki ve arkasındaki herkes büyük bir şevkle çalışıyor. Filmin yurtdışındaki en iyi örneklerinden tek bir farkı bile yok. Çekimleri gerçekleştirdiğimiz yer Hıristiyanlığı yayan 4 papazdan birinin bulunduğu bir bölge. Burada yaklaşık 800 kilise var. Ihlara Vadisi’nde inanılmaz çekimler yaptık. Özellikle belirtmek isterim, hiçbir canlıya zarar verilmedi, kostümlerdeki kürkler gerçek değil” dedi.



Nur Fettahoğlu ise ‘Alaca’ karakteriyle ‘Deliler’in güzeli. Fettahoğlu, film hakkında şunları söyledi:



“Cem Uçan, hikâyeyianlatmaya başladıkça çok heyecanlandım. Gerçekten insanın dişini kamaştıran bir hikâye olduğunu söyleyebilirim. Çok başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Kaliteli yapımlar insanların tarihe karşı olan ilgisini artırıyor. ‘Deliler’ de tarihe olan ilgiyi artıracak. Ben Hıristiyan bir kızı canlandırıyorum. Deliler de beni yaşadığım köyde içinde bulunduğum zor bir durumdan kurtarıyor” dedi.