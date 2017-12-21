Sözcü'nün haberine göre, şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt’la birlikte bir erken yeni yıl partisinde sahne aldı.

Akalın, sahneye çıktığında öksürük krizine girdi. Espri yapan Akalın, “Ben ölüyorum çantalarım çok kıymetli. Onları dansçılarıma verin, patronlarımız nerede kurban kesmediniz mi? Benim olduğum yerde nazar olur. Galiba nazara geldik” diye konuştu.



Hasta olmasına rağmen sahnede yaklaşık iki saat boyunca performans sergileyen şarkıcı, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.



Akalın, “Hasta mısınız?” sorusuna “Bu grip mikrobu Seda Sayan‘dan geldi” diyerek esprili bir karşılık verdi.

demet akalın

Seda Sayan