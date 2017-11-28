Demet Akalın'dan 5 bin 240 TL'lik çorap!

Aranjör Alper Atakan ve radyo müdürü Duygu Özkan'ın hayatını birleştirdiği düğününe ünlüler akın ederken kıyafetiyle en çok konuşulan isim Demet Akalın oldu.



ÇORAPLARININ DEĞERİ TAM BİN 340 dolar

Makaron’un haberine göre, Demet Akalın'ın düşman gibi olduğu Hande Yener'le düğünde karşılaşması olay olurken asıl olay ünlü popçunun çoraplarıydı.

Akalın'ın açık ayakkabı içine giydiği çorapların değeri tamı tamına bin 340 dolar Türk parası karşılığı 5 bin 240 TL.