Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile Dubai'ye gitti. Havuz başında keyif yapan Akalın, sezonun ilk bikinili pozunu da verdi.

Ünlü şarkıcı fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Okan Kurt ile kızı Hira Kurt ise snowpark'ta vakit geçirmeyi tercih etti.