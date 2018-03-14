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"BU DA KOCAMIN DÖVMESİ"



Akalın paylaşımına şu notu düştü:

‘Ayıptır söylemesi bu da benim kocanın dövmesi... Allah hepinize sizi gölgenizden bile koruyacak adam gibi adamlarla karşılaşırsın. Benim için çok dua ettiniz, ben mutluluğumu eşimde buldum. O da beni buldu... İyi ki buldu. Bir de şu playstation'ı olmasa çok iyi adam ama... İyi geceler sizi seviyorum.’