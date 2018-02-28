Cadde'nin haberine göre, dört yaşındaki kızı Hira ile bir AVM'de objektiflere yansıyan Demet Akalın, "Bugün Hira'ya oyuncak almak için geldik. Anne kız alışveriş keyfi yapıyoruz. Stüdyo ve sahne dışında kalan bütün vaktimi Hira'ya ayırıyorum. O benim her şeyim" dedi.

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