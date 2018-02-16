HT Magazin'de yer alan habere göre, Demet Akbağ, 23 Şubat’ta vizyona girecek ‘Görevimiz Tatil’ adlı komedi filminde, Münir Özkul’un canlandırdığı Yaşar Usta karakterinin hafızalara kazınan cümleleri “Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın, paran var, pulun var, her şeyin var” cümleleriyle hem tatil macerasını bir kahramanlık hikâyesine çevirecek hem de Yeşilçam’ın ustasına unutulmaz tiradıyla selam duracak.



Murat Şeker imzalı filmin zengin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli ve Enis Arıkan gibi isimler de yer alıyor.

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