Demet Akbağ ile Çok Aramızda güldürmeye devam ediyor!

Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı, sıra dışı içeriği ile merak uyandıran "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" ile eğlence kaldığı yerden devam ediyor; ikinci bölümün şakazedeleri Sinan Akçıl, Nuri Alço, Cem Belevi ve Muazzez Abacı oluyor!

Cem Belevi, yakın arkadaşı Evrim Akın’ın işbirliği ile şakalandı! Akın, Cem Belevi’yi bir iş yemeği için Boğaz’da bir balıkçıya ogle yemeğine davet etti. Arabasını valeye teslim eden Belevi, deniz kenarındaki masaya oturdu ve Evrim Akın’ın da aralarında bulunduğu ekiple yeni bir proje konuşmaya başladı. Ancak, önce duydukları gürültüler, ardından deniz üzerinde yüzen bir takım eşyalar Cem Belevi’yi şaşkınlığa uğrattı! Çünkü yüzenler kendi eşyalarıydı ve kalkıp baktığında restoranın önünde, denizin dibinde kendi arabası duruyordu!

Muazzez Abacı, bir dönemin ünlü “Devriye” kızı Ebru Keser’in yepyeni bir televizyon programına başladığını ve kendisini davet ettiğini öğrenince, ilk programa konuk olmayı kabul etti. Döneminin en ünlü gazetecilerinden biri olan Keser’in, kendisi için çok iyi bir program hazırlayacağından emin olan Abacı, her zaman olduğu gibi iki dirhem bir çekirdek çekime geldi. Ancak, hayatının önemli dönemlerinden eski dostlarıyla karşılaşacağını düşünürken, bir türlü hatırlayamadığı insanlar, onunla ilgili anılarını anlatmaya başladı!

Nuri Alço, Sanatçılar Parkı’na yerleştirilecek kendi büstünün açılış törenine davet edildi! Çok büyük özenle ve uzun çalışmalarla yapıldığı söylenen büstü ile karşılaşınca ne diyeceğini bilemeyen Alço, beyefendiliğini sürdürerek bir de açılış seremonisine eşlik etti... Elbette tüm tören, Çok Aramızda ekibinin hazırladığı bir şaka senaryosuydu! Katılan herkes de Demet Akbağ’ın şaka ekibiydi!

Bir toplantı için yola çıkan Sinan Akçıl, çevirmeye takıldı! Polislerin görevini yapmasının ardından yoluna devam edeceğini zanneden Akçıl, bagajında gördükleri ile neye uğradığını şaşırdı! Çünkü bagajından “biri” çıktı!

Havada karada suda, akla gelmeyecek şaka senaryolarıyla Demet Akbağ ile Çok Aramızda, 22 Haziran Cuma saat 20.00’de Show TV’de!