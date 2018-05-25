Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, Önceki gün dolaşım bozukluğu nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden Yavuzkol'un cenazi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

İş ve sanat camiasından bir çok isim Demet Akbağ ve Sedef İybar'ı bu acı günlerinde yalnız bırakmazken Akbağ ve İybar taziyeleri tek tek kabul ettiler.

Cenazeye Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca, Kubat, Ceylan Çapa, Burak Sağyaşar, Emel Müftüoğlu, Rasim Öztekin, Adnan Polat, Sırrı Süreyya Önder, Oya Başar, Esra Erol, Erdal Özyağcılar, Necati Akpınar, Timur Savcı, Ercan Saatçi, Yonca Evcimik gibi bir çok tanınmış sima katıldı.