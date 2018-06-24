Demet Akbağ'ın sandık başında panik anları!

Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. İlk kez oy kullanan oğlu ve eşiyle Tevfik Fikret İlkokulu’na gelen Akbağ, girdiği kabinden çıkarak görevlilere mührü biraz taşırdığını ve sorun olup olmayacağını sordu. Görevlilerin soru olmayacağını söylemesi üzerine Akbağ, tekrar kabine girerek oyunu kullandı