Demet Şener, Edvina Sponza'ya 6 ay yaklaşamayacak

4 | 7

ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞVURDU

Bu sefer şansını Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nden yana kullanan Sponza, istediği sonuca ulaştı. Mahkeme, Sponza’nın talebini haklı bularak Şener’in, Edvina Sponza’ya karşı 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.