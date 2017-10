Demet Şener’den, İbrahim Kutluay ve Hülya Avşar açıklaması

5 | 11

Boşanma sürecinde çocukları Ömer ve İrem'in psikolojileri için ne yaptığı sorulan Şener, "Psikolojik destek almıyorlar çünkü her şeyi anlattım açıkladım her şeyden haberleri var. Tabiki bir araya gelmemizi istediler. Her çocuk anne ve babasının ayrılmamasını ister. Ben ilk etapta bunun mümkün olmadığını bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledim çocuklarıma. Sonra da bir şey sormadılar. Ben hayatım boyunca çocuklarımla çok açık oldum. Ellerinde internet var zaten her şeyden haberdarlar. Zamanında çok üzüldüm bunu belli etmedim normal bir şeymiş gibi gösterdim. Babaları da babalık görevini yerine getiriyor. Zaten yapması gereken tek şey o" ifadelerini kullandı.