Demet Şener’den, İbrahim Kutluay ve Hülya Avşar açıklaması

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 12 yıllık evliliklerini noktayı koymak için adli savaş başlatan eski manken ve sunucu Demet Şener, önceki gün Bebek’teydi.
Sözcü'nün haberine göre; Karşısında basın mensuplarını gören Şener, kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve yine çok konuşulacak sözlere imza attı.
Evliliği ihanet nedeniyle sarsılan Şener'e, Hülya Avşar'ın “Erkeklerin arada bir çaktırmadan aldatması gerekir” sözüne karşılık Demet Akalın'ın da “O üzüldü herkesin de üzülmesini istiyor” sözleri hatırlatıldı.
Şener de ezeli düşmanı Akalın'ın aksine pek yorum yapmamayı tercih etse de şöyle konuştu: "Erkek, aldatabilir diye bir şey yok. Ben sonunda çaktım durumu, pek de kurtulmuyor evlilik. Herkesin kendi düşüncesi ve evliliğe bakış açısı. Ama ben kadın ya da erkek aldatmaya karşıyım. Aldatma olacaksa bir ilişki bitmeli diğeri öyle başlamalı. Bunca yıl sonra Kaya'nın onu aldatmasını kafasına taktığını hiç zannetmiyorum. O çok akıllı ve güçlü bir kadın."
Boşanma sürecinde çocukları Ömer ve İrem'in psikolojileri için ne yaptığı sorulan Şener, "Psikolojik destek almıyorlar çünkü her şeyi anlattım açıkladım her şeyden haberleri var. Tabiki bir araya gelmemizi istediler. Her çocuk anne ve babasının ayrılmamasını ister. Ben ilk etapta bunun mümkün olmadığını bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledim çocuklarıma. Sonra da bir şey sormadılar. Ben hayatım boyunca çocuklarımla çok açık oldum. Ellerinde internet var zaten her şeyden haberdarlar. Zamanında çok üzüldüm bunu belli etmedim normal bir şeymiş gibi gösterdim. Babaları da babalık görevini yerine getiriyor. Zaten yapması gereken tek şey o" ifadelerini kullandı.
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