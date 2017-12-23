Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildi; siyah-beyazlı ekibin 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından 30 puanda kalan Beşiktaş, zirvenin 6 puan gerisine düştü. Sivasspor ise puanını 26'ya yükseltti.

Beşiktaş maça oldukça tempolu başladı... Mücadelenin 4. dakikasında Pepe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

5. dakikada Sivasspor, Sergiy Rybalka ile mücadelede 1-0 öne geçti: Ceza yayına hareketlenen Kone'nin sert şutunda top kaleci Fabri'de sekerek penaltı noktası gerisinde Rybalka'nın önüne düştü. Sergiy Rybalka gelen topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı: Quaresma'nın ortasında Talisca'nın kafa vuruşunu çizgi üzerinde Ziya çıkardı. Dönen topa altıpas içerisinde hareketlenen Pepe'nin vuruşunu da Ziya kayarak çıkartı.

24. dakikada Gökhan Gönül'ün ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Anderson Talisca, ceza sahası içerisinde Mattias Bjarsmyr'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Negredo skoru 1-1 yaptı.

İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan taraf yine Beşiktaş'tı... Siyah-Beyazlılar girdiği bir çok net pozisyonunu değerlendiremedi. 'Atamayana atarlar' kuralı bu maçta bir kez daha kendini gösterdi.

84. dakikada Sivasspor, Zoro Cyriac ile mücadelede bir kez daha öne geçti ve maç bu sonuçla sona erdi: 2-1.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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STAT: Sivas Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Bifouma (Dk. 66 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Hakan Bilgiç), Kone

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma (Dk. 79 Lens), Babel, Talisca, Negredo (Dk. 46 Cenk Tosun)

GOLLER: Dk. 5 Rybalka, Dk. 83 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 26 Negredo (penaltıdan) (Beşiktaş)

SARI KART: Dk. 86 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan'ın pasında Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Talisca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle çıkardı.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kornere tokatladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Medel'in pasında Talisca'nın penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

56. dakikada Babel'in pasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un ceza yayı içerisinde dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

62. dakikada Babel'in sol kanattan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun ve Caner Erkin, yedek kulübesinde yer aldı.

Sivasspor'da tek değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti. Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Taha Akgül koreografisi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı. Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.

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