Cadde'nin haberine göre, mekan çıkışı görüntülenen sevgilisi Barış Yurtçu ile görüntülenen Deniz Baysal, yoğun geçen set çalışma saatlerinden dert yandı.

Güzel oyuncu, "Set çalışma saatlerimiz gerçekten çok yoğun. Birbirimize zaman ayırmak için özen gösteriyoruz. Gerçekten yerli diziler yersiz uzun oluyor" dedi.