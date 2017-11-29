Deniz Seki ameliyat olmak için 10 kilo almış!

Hürriyet’de yer alan habere göre, Seki, fazla kilolarından kurtulmak için mide by-pass ameliyatı olacağını açıklamıştı. Sanatçının bu ameliyatı olabilmek için 10 kilo daha aldığı ortaya çıktı.

İddialara göre yapılan ilk muayenin ardından doktoru Deniz Seki'ye "ameliyatı yaparım ama biraz daha kilo alman lazım" demiş. Deniz Seki de bunun üzerine 10 kilo daha almış.

deniz seki