Maçın 13. dakikasında G.Birliği evlere şenlik bir gol kaçırırken, Galatasaraylı taraftarların yürekleri ağzına geldi. Maicon’dan topu kapan Manu, soldan hızla ilerleyip Serdar’ın markajına rağmen topu boş durumdaki Deniz Yılmaz’a açtı. Gurbetçi oyuncu, Muslera’yı çalımlayıp kaleye vurmak istedi. Ancak Muslera’yı geçtikten sonra sendeleyip düşünce, savunma yerini aldı. Yerden kalkan Deniz’in vuruşunda tehlikeyi Maicon savuşturdu.

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