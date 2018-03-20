Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, denizciliğin Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlemler olarak vazgeçilmez bir sektör olduğunu vurgulayarak, “Denizcilik, tarım ve turizmin bankacılık gibi BDDK’sı olsun isterim” diye konuştu. Denizcilik sektörünün dinamiklerini değerlendirdiği konuşmasında Hakan Ateş, denizcilik sektörünün kaynak temin etmek için teminatlandırma gibi ciddi sorunları olduğunu dile getirerek Türkiye’de finans piyasalarının biraz topal olduğunu söyledi.

‘SPK ONAYLI EKSPERLER’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’de Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank gibi bazı kaynaklar olduğunu ifade eden Ateş, gelişmiş ülkelerde sadece bankacılık sisteminin değil sermaye piyasalarının da finansmana önayak olduğunun altını çizdi.

Bankacılığın üzerine bu kadar yüklenildiğinde uzun vadeli yatırımlarda finansman konusunda daha temkinli olunduğunu belirten Ateş, “Teminatlandırmada gemi fiyatları o kadar değişken ki burada farklı bir desteğe ihtiyaç var. O da devlettir aslında. Şimdi Eximbank, mesela gemi alacağım navlun getireceğim, ihracat yapacağım ancak bunu Eximbank ihracat saymıyor. Tersane alacağım veya tersanede yatırım yapacağım belirli şartlarda sayıyor çok zor şartları. Oradan geçiyorsunuz bu sefer bankaya takılıyorsunuz. Eksperler genelde binayı, işyerini değerlendiriyor. Gemiyi değerlendiren SPK onaylı, ben tanımıyorum. Yani hangi geminin ne kadar olduğunu söyleyebilecek, SPK onaylı eksperler gerekiyor” diye konuştu.

‘TEK BAŞINA BÜYÜMESİ ZOR’

Denizciliğin tek başına bankalarla büyümesinin zor olduğunu kaydeden Ateş, denizciliğin Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlemler olarak vazgeçilmez bir sektör olduğunu vurguladı. Sektörün, finansmana çok ciddi ihtiyacı olduğunu fakat bu konuda devletin her ne kadar artırmaya çalıştığı teşvikler varsa da bunların şu an için yetersiz kaldığını söyleyen Ateş, “Bizler hemen yanı başımızdaki Yunanistan’dan geri kalıyoruz. Oysa deniz ticaretinde yapılacak dünya açısından çok güzel örnekler vardır” dedi.