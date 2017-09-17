Denizlispor: 0 - Giresunspor: 1 (MAÇ SONUCU)

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Dodo uzak mesafeden kaleyi denedi. Yerden giden top Asil'in kucağında kaldı.
12. dakikada Recep Aydın'ın orta alandan ceza sahası içine gönderdiği ortada Özgür'ün kafa vuruşunu kaleci Asil güçlükle çeldi.
49. dakikada Burak Altıparmak, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Anıl topu iki hamlede kontrol etti.
58. dakikada Giresunspor'un sol kanattan gelişen atağında Sinan ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Asil son anda topu kornere çeldi.
67. dakikada Dimitriadis'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Asil güçlükle tokatladı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
74. dakikada Caner'in yerden pasında topla buluşan Dale, topu ceza yayı üzerindeki Fatih'e bıraktı. Fatih'in yerden şutunu kaleci Asil parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
82. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Dialiba'nın şutunu kaleci Asil son anda çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
90+3. dakikada sağ kanattan Caner'in ortasında Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Yumak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Serdar Akkoçoğlu xx,
DENİZLİSPOR: Asil xx, Taşkın xx, Ömer Alp xx, Taha Can xx, Kerem Can x, Sankoh xx, Burak xx, Hüseyin Atakan xx, Barış x (Ramazan Tarık dk. 85 ?), Cihan x (Şevki dk. 67 x), Yasin x (Berkan dk. 80 ?)
YEDEKLER: Zeki, Batıcan, veli, Anıl, Alperen, Emre Şefik Can,
TEKNİK DİREKTÖR: Yusuf Şimşek
GİRESUNSPOR: Anıl xx, Caner xx, Onur x, Özgür xx, Hüsamettin xx, Sinan x (Mehmet dk. 68 x), Dodo Andre xx, Dimitriadis xx, Dialiba xx (Lopes dk. 85 ?), Recep x (Fatih dk. 61 x), Dale x
YEDEKLER: Fevzi, Berkan, Oğuzhan, Mertcan, Çağlar, Canberk, Mert
Teknik Direktör: Metin Diyadin
GOL: Mehmet Akyüz (dk. 90+3) (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Tahacan, Barış, Taşkın, Emre (Denizlispor) Dıalıba, Onur, Dımıtrıadıs (Giresunspor)
- Denizlispor-Giresunspor
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