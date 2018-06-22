Denizlispor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Balıkersirspor'dan Burak Çalık, Altınordu'dan Deniz Vural'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Burak Çalık ile 2 yıllık, Deniz Vural'la ise 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, yaptıkları görüşmeler sonucu takımın yapısına uygun oyuncularla ilgili transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Transfer komitesinin renklerine bağlayacakları futbolcularla ilgili çalışmalarına devam ettiğini anlatan Üstek, "Takımımıza ihtiyaç olan bölgeler için oyuncu takviyesi yapıyoruz. İnşallah yeni sezonda bomba gibi bir Denizlispor, taraftarlarımızla buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.