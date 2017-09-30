Deportivo: 2 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 7. haftasında milli futbolcu Emre Çolak'ın da formasını giydiği Deportivo La Coruna, Getafe'yi ağırladı. Mücadelenini ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ilk golü 54. dakikada konuk ekip Getafe'den geldi. Amath Diedhiou attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Deportivo, 66. dakikada Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Perez'le cevap verdi. Mücadelenin sonucunu ise 87. dakikada Florin Andone söyledi ve Deportivo, maçı 2-1 kazanarak bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

7 maçta 2 galibiyeti bulunan Getafe ise 8 puanda kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başkayan Emre Çolak ise sahada 67 dakiak kaldı.

deportivo

getafe

la liga

emre çolak