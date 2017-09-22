ABD'nin Detroit şehrinde bulunan Detroit Metro Havaalanındaki tuvaletlerde kullanılan sıvı sabunlarda insan vücut sıvısı tespit edildi.
SABUNDAN SIZAN YAPIŞ YAPIŞ BİR MADDE OLDUĞU BELİRTİLDİ
Daily Telegraph'da yer alan habere göre; Havaalanındaki konuklar ellerini yıkamak için sıvı sabunu kullandıklarında ciltlerinin yapış yapış olduğunu, ayrıca sabundan sızan ayrı bir sıvı olduğunu öne sürdüler. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, alınan bu bilgi üzerine sabunların içinde bilinmeyen bir maddeye rastladıklarını bunun üzerine de tuvaletlerde bulunan tüm sabunlukların tamamının değiştirildiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin bu maddeyi tanımlayamadığı ancak kaynakların ise 'çok iğrenç' olarak nitelendirdiği bu sıvının tükürüğe benzemediği ancak bir vücut sıvısına benzediği açıklandı.
HAVAALANI YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA
Havaalanı yetkilileri, "Kamu güvenlik departmanımız sabunların içinde tespit edilen bu maddeyi araştırıyor. Bunu yapan kişinin kötü niyetli biri olmadığını ancak garezi olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
Detroit Free Press'te yayınlanan habere göre ise; olayı araştırmaya devam eden havaalanı şu ifadeyi yayınladı: "Havaalanı otoritesi, sağlık ve güvenlikle ilgili olayları ciddiye alıyor. Dinlenme odalarımızı daha sık izliyoruz."
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