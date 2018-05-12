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Sadece ulusal anlamda değil, bütün dünyada 7 milyar insanın hafızasına kazınmış olacak. Biz bunu hep birlikte başarıyoruz. Tüm insanlığı uzlaşma, barış, sevgi kenti, medeniyet kenti Edirne'ye hem görmeye hem gezmeye hem de ciğer yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.