MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Bahçeli, Varna'daki zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu, AB'ye yönelik olarak sert sözler söyledi. MHP lideri, "AB, Türkiye ile ilişkilerin soğuk savaş stratejisi ile hareket etmektedir" açıklamasında bulundu.
Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.
Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.
18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz. Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile.
MHP, milli duruşu ile gönüllere girmiş, millete beka hedefi ile Türklüğün ana çatısı olmuştur. MHP duruşunu şuurla göstermiş tavrını ve tercihini bir kez daha çok net ifade etmiştir.
Türk milleti eşittir, MHP'dir. Önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben ahlakı ile yola çıkanların bunun hilafına hareketi varlık nedenleri inkar anlamına gelecektir. Bu uğurda gerekirse koşa koşa ölüme yürürüz.
Güney sınırlarımız boyunca devam eden terörle mücadele sonuna kadar desteklediğimiz milli bir yükseliş halidir. Bundan çark etmek yoktur.
Önümüzdeki 3 yıllık dönemde görev alacak MYK ve MDK üyesi arkadaşlarımız belirlenmiştir. 15 arkadaşımız Başkanlık Divanı üyesi olarak seçilerek tarihi görevlerine başlamışlardır. Amacımız önümüzdeki siyasi olayları göğüsleyebilecek bir anlayış tezahür ettirebilmek, tam bir uyum ve dayanışmayı tesis etmektir. Görev alan arkadaşlarımıza içtenlikle güvendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Katkılarını esirgemeyen her dava arkadaşımdan Allah razı olsun diyorum.
Milletin kabul etmediği hiçbir ilişki ağının hiçbir irtibat ve ortaklığın elbette meşru olmadığını bilir ve buna inanırız.
Adı ister AB, NATO, IMF, Dünya Bankası olsun sonuç değişmeyecektir. Avrupa Parlamentosu, 2017'de üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını adeta meydan okur gibi ilan etmiştir. Her seferinde karşımıza bariyerler dikmiştir. Sanal engeller çıkarmıştır. Türkiye onurlu ve omurgalı bir devlettir. Olmayacak bir duaya amin de demeyecektir. Varna'da başlayan zirve pek çok sıkıntının gölgesinde geçmiştir.
"DENİZİN DİBİ BUGÜNKÜ GİBİ BOŞ KONUŞANLARIN DEDELERİ İLE DOLUP TAŞMAKTADIR"
Doğu Akdeniz'de keşfedilen petrol ve doğalgaz bölgenin stratejik önemini daha da artırmıştır. Güney Kıbrıs harekete geçmişken buna alkış tutanlar konu Türkiye olunca kınama mesajları yayınlamaktan en küçük utanma hali göstermemişlerdir. Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar. AB hem Akdeniz'de hem Ege'de kategorik tarafgirliğini bütün ahlaki eksikliği ile göstermiştir. Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki, bu zat Brüksel'deki AB zirvesi sonrası Türkiye'nin Ege'de sıcak temas yaratmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiştir. Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret göstermiştir. Geçmişte nereye ve kimlerin göğsüne milli onurun kurşun sıktığını dünya alem bilmekte, denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleri ile dolup taşmaktadır.
"AB, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNDE SOĞUK SAVAŞ STRATEJİSİYLE HAREKET ETMEKTEDİR"
Türkiye yeniyetme bir devlet değildir. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi irade henüz sönmemiştir. AB-Türkiye zirvesinde gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 6 milyar avroluk yardımın yapılıp yapılmayacağı dahası terörle mücadelede etkin işbirliği mekanizmasının kurulup kurulmayacağı açıklığa kavuşacaktır. AB, Türkiye ile ilişkilerin soğuk savaş stratejisi ile hareket etmektedir.
FETÖ'cü hainler, PKK'lılardan sonra Avrupalıların ikinci gözdesi haline gelmişlerdir. FETÖ'cü hainler için sığınak haline gelmiştir. Irkçılık ve soykırım geleneğinden gelen bazı Avrupa ülkeleri "Ermeni soykırımı" iddialarının peşinden koşmaktadır. Gerçekte AB üyelik kapısı Türkiye'ye sonuna kadar kapatılmıştır. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak uydu devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaktır.
Türkiye bu terör cephesine karşı içeride ve dışarıda amansız bir mücadele içindedir. PKK'lı hainler kazdıkları çukurlara gömülmüşlerdir. Güvenlik güçlerimiz bunların peşini Kuzey Irak'ta da bırakmamıştır. PKK, Suriye'deki iç savaştan yararlanarak Suriye'deki uzantıları ile birleşerek yeni bir saldırı cephesi açmışlardır. Afrin'in kontrolü, harekatın 58. gününde sağlanmıştır. Şu anda Afrin'in tuzaklanmış patlayıcılardan temizliği kararlılıkla sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı ile sınır bölgemizde teröristlere hayat hakkı tanınmayacağı ortaya konulmuştur.
Türkiye tarihinde ilk defa iki komşu ülkede eş zamanlı askeri hareket icra etmiştir. Güney sınırlarımız boyunca hainlerin barınmasına, yuvalanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Adım adım teröristler bulunup yok edilmelidir. Terörle yaşamaya alışmayacağız.
MHP milli sorumluluk idraki ile gereken her desteği verecek, sonu sefa da olsa cefa da olsa Türk milletinin yanında duruş gösterecektir.
Türkiye'nin varlığına kastetmeyi amaçlayan tehditlerin ve beka mücadelesinin anlaşılması hayati önem taşımaktadır.
Terör cephesinin sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma stratejisinin önü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımız ile kesilmiştir. Afrin'den sonra sıra diğer terör yuvalarına gelmelidir. Sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. PKK/PYD'nin nihai amacı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmaktır. Barzani modeli örnek alınarak özerk bölgeye dönüştürülecek ileride de terör devleti kurulacaktır. Türkiye bu hain hesapları boşa çıkarmaya kararlıdır, azimlidir. PKK/PYD'nin en büyük destekçisi ABD'dir. ABD stratejik ortaklık yapmakta, hainleri silahlandırmakta, PKK/PYD'nin emellerine hizmet etmektedir. Kontrollü istikrarsızlık ABD'nin tercihidir.
Türkiye dost görünümlü hasımların oyuncağı olmayacaktır. CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ve diğerleri Cumhur İttifakı'nın andını bozamayacaktır. Yaşayacaksak adam gibi yaşayalım, öleceksek adam gibi ölelim. Ölümsüz kahramanlarımızı sonsuz minnet ve şükran duaları ile anıyorum.
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