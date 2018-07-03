Devlet hizmetlerinin yüzde 86’sı e-Devlet’te

Bürokrasiyle mücadele için devlet hizmetlerinin e-Devlet’e entegrasyonunda önemli mesafe alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve TÜRKSAT’la yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, bazı bakanların da yer aldığı bir komisyon oluşturulduğunu belirtti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yaptığımız şey kamunun kendi içindeki yazışmalarını manuel olarak yapmasının önüne geçelim dedik. Bir evrakın bir yerden başka bir yere geçmesi yaklaşık 8.5 gündü, 1.2 güne düşürdük.”
Devletin vatandaşa verdiği hizmet sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu belirten Oktay “Devlet, toplamda 27 bin hizmet veriyor. Azaltmaya başladık. 12 bin hizmet önce 6 bine indi, sonra 3 bine indi. Derken en son 2 bine kadar indirgedik bunu. Aynı şekilde iş dünyasında o kadar azaldı. Yüzde 70-80 oranında azalttık bunu. Kamunun kamuya verdiği hizmet aynı şekilde azaldı” şeklinde konuştu.
Vatandaştan istenen belge sayısının fazla olması nedeniyle “belge esaslı değil, beyan esaslı bir yaklaşıma geçtiklerine” dikkati çeken Oktay, “Vatandaşın beyanı doğrudur. Devlet, vatandaşın beyanını esas almak zorundadır, dolayısıyla sıfır belge için yola çıktık. ‘42 bin belgenin hiçbirini istemeyeceğiz’ dedik. Sıfır belge hedefi ile e-Devlet’i yeniden tasarladık” dedi. Müsteşar Oktay, “Şu an itibarıyla devletin vatandaşa verdiği hizmetleri yüzde 86 oranında e-Devlet’e entegre ettik. Bu oran devletin, devlete verdiği hizmette yüzde 72. Devletin iş dünyasına verdiği hizmette ise yüzde 82’yi tamamlamış olacağız. Yıl sonuna kadar yüzde 100’ünü tamamlıyor olacağız. Bundan sonra vatandaş her türlü hizmetini e-Devlet üzerinden alacak” bilgisini paylaştı.
‘TEK KAPI’DA SONA GELİNDİ
Vatandaşın, farklı sebeplerle e-Devlet uygulamasını kullanmayıp, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını bildiren Oktay, şunları söyledi: “O da ‘tek kapı’ diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoğraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamını alsın. Böyle bir çalışmamız da var. Son aşamaya gelindi. Bürokrasinin azaltılması, şeffaflık dediğimiz alanda çok ciddi bir aşamayı geride bırakacağız. Vatandaşın, hangi konuda bilgiye ihtiyacı varsa tek tuşla hizmet alabileceği bir sistemi getirmeye çalışıyoruz.”
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