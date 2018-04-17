Hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri için ayrı ayrı ihale yapmalarını önlemek amacıyla gündeme gelen Sağlık Market uygulaması mayıs ayında başlayacak. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca Sağlık Market kuracak Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Türkiye genelinde hizmet veren yaklaşık 900 devlet hastanesinin tıbbi cihaz ve sarf malzemesi ihtiyacını karşılayacak. DMO, hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler için önceden toplu alım yapacak. Hastaneler, DMO’nun internet sitesinde faaliyet gösterecek Sağlık Market’e girerek ihtiyaç duydukları malzemeleri satın alacak. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre DMO, ürünleri kargoyla bir gün içinde hastanelere ulaştıracak.

CİROSU KATLANACAK

Devlet Malzeme Ofisi halen yıllık 4 milyar liralık alım yapıyor. Hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımları yıllık 6 milyar liraya ulaşıyor. Bu alımların tamamının DMO üzerinden gerçekleştirilmesiyle kurumun yıllık cirosu yüzde 150 oranında artarak 10 milyar liraya çıkacak. DMO Sağlık Market aracılığıyla öncelikle devlet hastanelerinin ihtiyacını karşılayacak, daha sonra üniversite hastaneleri de uygulamaya dahil edilecek. Hastanelerin cihaz ve sarf malzemesi kullanımları yüzlerce kalemden oluşuyor. DMO, tüketimi en yaygın olan ilk 100 malzeme ile uygulamayı başlatacak.

VADE 90 GÜN OLACAK

Sağlık Market uygulamasıyla piyasanın DMO tarafından regüle edilmesi, yerli üreticilerin desteklenmesi de hedefleniyor. Hastanelerin, hem alım ihalelerini tek tek yaptıkları için hem de ödemelerde ortalama vadenin 240 gün olması nedeniyle normal fiyatların çok üzerinde faturalarla karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor. DMO’nun, uzun vade dolayısıyla yükselen fiyatları aşağı çekmek için yaptığı alımlar için 90 gün vade güvencesi vereceği, zamanla bu süreyi daha da aşağı çekeceği kaydedildi. DMO’nun halen kendi alımlarında 10 gün vadeyle çalıştığı belirtildi.