Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlar açıklanmış ve geçtiğimiz günlerde de tercihler alınmaya başlanmıştı. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercih sonuçlarına dair detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlarını öğrenen adaylar, tercihlerin de başlamasıyla puanlarının yettiği ve mezun oldukları ön lisans programıyla uyumlu olan lisans programlarına geçiş yapabilmek için tercihlerini sürdürüyor.

Tercihlerini tamamlayan ve yerleştirme sonuçları için de bekleyişe geçen milyonlarca öğrenci, merakla DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM'den resmi bir tarih verilmedi ancak Ekim ayının ilk haftalarında DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ADAYLARA 30 TERCİH HAKKI VERİLDİ

Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, tercihlerini sürdürüyor. ÖSYM tarafından tercih yapacak olan adaylara 30 tercih hakkı verildi. Adaylar tercihlerini yaparken tercih yaptıkları bölümlerin aradığı şartları da görüntüleyebiliyor.

TERCİHLERDE ÖNCELİK KİMİN?

DGS tercihlerinde öncelik, puanı yüksek olan adaylara aittir. Aynı program için tercih yapan adayların puanları eşitse, daha büyük ağırlıkta katılan standart puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Eşitlik devam ederse sırasıyla ÖBP, tercih sırasına bakılır. Eşitliğin bozulmaması halinde de adayların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

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