DHL Türkiye'de yeni satın almalar peşinde

İnternet ekonomi editörleri ile bir araya geldiği toplantıda şirketin yeni dönem planları ve ekonomi hakkındaki görüşlerini paylaşan DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, 2 bin kişilik bir istihdamla altı farklı sektörde büyük kurumsal firmalara lojistik hizmetler verdiklerini, dolayısıyla Türiye ekonomisinin nabzını tutabilmek için doğru bir noktada bulunduklarını söyledi.

Büyük firmalar arasındaki mal hareketliliğinin ciddi şekilde yoğun olduğuna dikkat çeken Saruhanoğlu, "Geçen seneden bu yana mal hareketleri ve mal çıkışlarında bir hareketlilik var. Bu trend 2018 yılında da devam ediyor ve üç aydır yoğunluk yaşıyoruz. Bazı sektörlerde dönemsel veya bazı gelişmelere göre artışlar, azalışlar, sezonsallıklar oluyor ama genel trendde bir bozulma yok." dedi.

'GELDİĞİM ZAMANA GÖRE KIYAS KABUL ETMEZ'

DHL bünyesinde yurtdışında çalışırken 2015 yılı Eylül ayında Türkiye'de göreve başladığını söyleyen Saruhanoğlu, "Türkiye’ye geldikten bir hafta sonra Rus uçağı düştü. Daha sonra referandum kararı alındı, daha sonra bombalar patlamaya başladı, sonra darbe girişimi oldu. Hepimiz zor ve badireli dönemler atlattık. Bugün ile kıyasladığınız zaman kıyas kabul etmez. O gün her gün elimiz kalbimizdeydi, şu an öyle bir durum yok. Piyasa gayet hareketli gidiyor" dedi.

KURLARIN DRAMATİK ETKİSİ OLMAZ

Son dönem kurlarda yaşanan hareketliliğin mal hareketlerini kısmen etkileyebileceğini ancak dramatik bir değişiklik yaratmayacağını düşündüğünü ifade eden Saruhanoğlu, "Kur artışı ile yavaş yavaş ithalatta bir miktar düşüş olabilir. Ancak henüz piyasaya yansıyan bir durum yok. Sonuçta büyük firmalar planlamalarını senelik yapıyorlar ve bize dünyanın her yerinden mal geliyor. Onlar zaten üretim planına alınmış durumda. Mevcut durum planlama anlamında ancak 1 sene sonrasını etkiler." dedi.

SEKTÖR ÇOK PARÇALI

Türkiye'deki lojistik pazarının çok parçalı olduğunu ve çok fazla sayıda yerel firma bulunduğunu ifade eden Saruhanoğlu, "Biz en büyük üç firma arasındayız ama bu üç firmanın toplamının pazarın yüzde 5'ine bile ulaşacağını zannnetmiyorum. 10-15 aracı olup belli bölgelerde hizmet veren firmalar var, nakliyecilikten gelme firmalar var, özel işler yapan firmalar var. Siz de bugün 10 araç alıp ben bu işe soyunuyorum diyebilirsiniz ancak en önemli olan konu ölçek ekonomisi.

İstanbul’da sektör için çalışan 2 milyon civarında araç var, küçük olanlar da dahil... Sektörde büyük bir potansiyel ve iş var."

Pazardaki parçalı yapı nedeniyle satın alma ve birleşmelerin her zaman gündemde olduğunu ifade eden Saruhanoğlu, bu durumun DHL için de geçerli olduğunu söyledi. Yeni satın almalar yapma yönünde bazı planlarının olduğunu ifade eden Saruhanoğlu, şunları anlattı:

İLAVE KATMA DEĞER YARATACAK FİRMA VARSA SATIN ALIRIZ

"Konsolidasyon devam ediyor edecek de. Bugün yabancı firmaların, DHL özelinde konuşmam gerekirse Türkiye’ye ilgisi devam ediyor. Avrupa ya da başka ülkelerle politik anlaşmazlıklar dönem dönem olabilir. Türkiye’de potansiyel olduğu takdirde ben açıkçası Türkiye’de yatırımları durduruyoruz veya geri çekiliyoruz gibi bir gündem beklemiyorum. Lojistik firmaları burada satın alma yapabilir. Yarın öbür gün yeni satın almalar olması beni hiç şaşırtmaz. Kaldı ki dönem dönem biz DHL olarak piyasa araştırmasını hep yapıyoruz. İşimizi büyütmek için organik büyümenin dışında mevcutta verdiğimiz hizmetlere ilave katma eğer yaratacak bir firma varsa satın alırız."

Lojistikte spesifik alanlara odaklanan bazı markalara baktıklarını söyleyen Saruhanoğlu, "Bizim için ölçek tabii önemli ama hacmi büyütelim ya da ciro büyüsün diye satın alma yapma derdinde değiliz. Bizim için gerçekten müşterilerimize verdiğimiz hizmete bir katma değer yaratabileceğimiz bir hizmet türü varsa bunlarla ilgileniyoruz, piyasaya bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Almanya’da birleşme satın alma departmanımız var. Dünyada, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki potansiyelle ilgili bizden her sene rapor istiyorlar. Biz de bunları değerlendirip rapor olarak gönderiyoruz."

DHL’de Türkiye ile ilgili en ufak bir soru işareti olmadığını söyleyen Saruhanoğlu, son olarak ilaç lojistiği için 21 milyon liralık bir yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Saruhanoğlu, "Bu yatırım darbe girişiminden sonra oldu. Zamanlamayı da vurgulamak istiyorum. Kara önceden verilse de geri çekilebilirdi ya da askıya alınabilirdi, ancak hiç tereddüt bile yaşanmadı. Sağlıkla ilgili lojistik yaptığımız bir tesise yapılan yatırımdı bu. Uzun vadeli, büyük yatırımlar bunlar. En iyi ihtimal 7 senede çıkarıyorsunuz bu yatırımları." dedi.

HEDEF E-TİCARET

DHL'in e-ticaret ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini söyleyen Saruhanoğlu, bu anlamda firmalardan evlere mal taşıyan klasik kargo şirketlerine rakip olmayacaklarının altını çizdi.

Türkiye’de hizmet verilecek her türü e-ticaretin ilgi alanlarında olduğunu vurgulayan Saruhanoğlu, "Tüketici DHL’i hiç görmeyecek. Biz malın ticaretini yapmayacağız, listemize girmeyecek. E-ticaret yapan firmalara kargo yönetimi gibi katma değer yaratılabilecek her türlü hizmeti sağlayacağız. Evlere teslimatı sadece belli başlı bazı bölgelerle sınırlı tutacağız. Bizim amacımız kargoculuk yapmak değil, amacımız dağıtım ya da depolama anlamında e-ticaret'in boşluklarını görüp bunu değerlendirmek." dedi.