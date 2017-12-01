Diane Arcas Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grup Başkanı Diane Arcas'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2017 lojistik sektörü için ve sizin için nasıl bir yıldı?

Diane Arcas: Dünyada %4 oranında bir büyüme oldu.Türkiye'de de genel ihracatımızda %10.7 bir artışımız oldu. Bu sene Arkas Lojistik olarak da %15'lik dolar bazında bir büyümemiz oldu. Bu büyümenin büyük bir bölümü de TL bazında olan kara nakliye şirketinden geldi. 2017 için hedeflerimizi tutturduk hatta biraz üzerinde gerçekleştirdik.

2018 yılı için hedefleriniz ve yatırım planlarınızı alabilir miyiz?

Diane Arcas: 2017'de 5 milyon Euro'luk bir yatırımımız oldu. Bu senede filomuzu yenilemeye devam edeceğiz. Bir 3 milyonluk yatırımımız yine filo yenilememiz olur, depolara olan yatırımlarımız devam edecek, 1-2 milyon euro her sene iş makinası yenilemeye oluyor. En büyük yatırımımız lokomotif için olacak. 2018 ve 2019 yılında demiryolu serbestleşmesi kapsamında lokomotif almayı planlıyoru. Onların da tutarı 24 milyon Euro civarında olur.

Ek yatırımlar var mı? Bunlar neler olacak?

Diane Arcas: Likit ve enerji taşımacılığı departmanını kurduk. Her türlü sıvı, akaryakıt gibi taşımaları yapacağız. Dağıtım organizasyonuna başladık. Önümüzdeki 5 sene içinde bu dağıtım ağını kuvvetlendirip parsiel dağıtıma da girmeyi düşünüyoruz. Şu anda petrol ofisinin full dağıtımını aldık, bazı ihaleleri de aldık.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı açılmıştı, ilk sevkiyatı da siz yaptınız, bu hat sektöre neler katacak? Bu bağlamda sizin hedefleriniz neler olacak?

Diane Arcas: Tabi bu çok önemli bir proje, biz 10 senedir bunu takip ediyorduk. Burdan ilk nakliyeyi de biz yaptık. Kazakistan'dan geldi 15 vagon. Bu hat önemli. Çünkü Çin'den Türkiye'ye bağlanacak. Daha önce Rusya üzerinden gelen 7 bin kilometrelik bir hattı kısaltan bir hat. Doğal olarak altrnatif bir koridor olacak. Şu anda Azerbaycan ve Kazakistan ticaretini Türkiye'den çok canlandıracağını görüyoruz.

Çin'nin İpekyolu projesi ile hedefleri büyütüyor musunuz?

Diane Arcas: Tabiki ticarete katkısı olan her yol bizim için önemli. Kamyon taşıması pahalı olduğu için gelemeyen bir takım ürünler vardı. Bu ürünlerin daha rahat Türkiye'ye ve Orta Avrupa'ya satılabileceğini düşünüyorum. Örneğin buğday, tahıl, inşaat ürünleri olabilir. Bundan sonra bu ürünlerin ticareti kolaylaşacak. Bu sene 4 milyon ton taşımacılık hedefi var.

Petrol fiyatları maliyetlerinizi nasıl etkiledi?

Diane Arcas: Tabiİ ki bu sene birkaç kere zam geldi bu da bizim maliyetlrimizi etkiliyor ve müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Maliyetlerimizin %40'ını oluşturuyor diyebiliriz ve bunu önlemek için de hep inovasyon yapmak lazım.

Lojistik Merkezlerinde yeni yatırımlar neler anlatır mısınız?

Diane Arcas: Cep terminalleri açıyoruz. Yenice'de açtık. Aliağa'da depo açtık. Denizli Kaklık'ta açtık. Lojistik merkezi projemizde 1 sene içinde inşaatı başlayacak Kartepe'de. Bu da Avrupa'dan gelen demiryolu hattına bağlanıyor. Burdan da Türkiye'ye demiryolu ile bir bağlantı planımız var. Bu da 30-40 milyon Euro'luk bir proje ve kısım kısım açılacak.

Yurtdışı yatırımlarınız neler olacak?

Diane Arcas: Tabi bu bahsettiğimiz modeli yurtdışında da potansiyel ülkelerde kurmak istiyoruz. Bizim Ukrayna ve Rusya'da ofislerimiz var,.Gürcistan ve Azerbaycan'da var. Ukrayna'da depolama ve demiryolu faaliyetlerimize de başladık.

Arkas Holding'in 2018 büyüme beklentisini alalım sizden?

Diane Arcas: Bütün Grup şirketlerine %10-15'in altında büyüme hedefi vermiyoruz.