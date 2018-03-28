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Doğuştan var olan ya da sonradan oluşmuş birçok psikolojik rahatsızlık da saç dökülmesine neden oluyor. Psikolojik rahatsızlıklar saç dökülmesi, aşırı kilo kaybı ve kilo artışı gibi fiziksel belirtilerle kendilerini gösterebiliyor. Aynı zamanda günümüzün tempolu iş ve aile hayatından kaynaklı stres, bu psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra birçok hastalığı da tetikliyor.