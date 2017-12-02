Dilan Çiçek Deniz: Dünyayı güzellik kurtaracak

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“Zaten günlük hayatta olan bir şeyi sırf herkesin içinde yapıyorsun diye neden tartıştıklarını anlamıyorum. Yakın zamanda bir haber okudum; bir çift, insan içinde öpüştü diye linç edilmiş. Neden salt sevgiden korkup, vahşeti bu kadar seviyoruz? Sait Faik’in dediği gibi; ‘Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.’”