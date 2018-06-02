3 | 8

"Estetik ile ilgili sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şeyi yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberler ile ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. 14 yaşımda çekilmiş bir fotoğraf ile 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor! Ergenlik ile genç kızlık arasındaki gelişmeden ve değişimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var. 3 dakikada estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın. Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum. Yalan haber sınırını aştı. Benim de ailem haberleri okuyor..."